Mazzette per un appalto nelle pulizie, ex dipendente del Comune di Nichelino nei guai

Mazzette per un appalto delle pulizie, nei guai ex dipendente del Comune di Nichelino

Chiusa l'inchiesta sul presunto giro di mazzette per il servizio di pulizie che il Comune di Nichelino aveva affidato ad una ditta pugliese. Nel mirino della Guardia di finanza, intervenuta nel marzo del 2020, subito dopo il primo lockdown, quando il coronavirus cominciava ad imperversare, due mazzette per un totale di 8 mila euro recapitate, secondo l'accusa, in una scatola da scarpe e che sarebbero servite per garantirsi l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Il funzionario, dopo le dimissioni, ora è in pensione

Nei guai il funzionario presidente della commissione esaminatrice della gara indetta da Scr che era anche il responsabile del servizio ambiente della Città di Nichelino. Il Comune aveva preso subito le distanze dal suo dipendente, ma nel frattempo Antonio Pastorelli si è dimesso dall'incarico e da qualche mese è andato in pensione.

Sei le persone indagate

Il pm Laura Longo ha inviato l'avviso di conclusione indagine ai sei indagati dell'inchiesta. La procura contesta all'ex dipendente del Comune di Nichelino il comportamento avuto durante la gara, perché avrebbe attribuito il massimo del punteggio e giudizi molto positivi sull'offerta che poi ha vinto e chiesto con insistenza la verifica dei punteggi inferiori attribuiti dagli altri commissari.

Pastorelli rischia di essere processato

Secondo la procura, Pastorelli avrebbe segnalato anche carenze inesistenti e cercato elementi penalizzanti per attribuire punteggi bassi alle offerte delle altre imprese concorrenti. E adesso per lui potrebbe scattare il rinvio a giudizio.