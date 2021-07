Si traveste da vigilante per rubare all'interno di un garage, ma viene scoperto e arrestato

Sono da poco passate le 20 in un albergo in zona Borgo Vittoria quando un addetto alla reception nota, attraverso l’impianto di videosorveglianza, un soggetto armeggiare nei pressi di alcune auto parcheggiate nel garage della struttura.

Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna giunti sul posto rintracciano l’uomo, un cittadino romeno di 28 anni. Questi, in evidente stato di ubriachezza, ha indosso una maglia raffigurante il logo di una ditta di vigilanza privata, escamotage che avrebbe potuto farlo passare inosservato nel caso di un eventuale controllo. Perquisito, è stato trovato in possesso di una forbice ed un cacciavite, presumibilmente utilizzati per forzare i nottolini delle macchine. Gli operatori constatano infatti l’effrazione di 3 automobili, che si presentano con i finestrini infranti e rovistate al loro interno.

Le immagini della video sorveglianza visionate dagli operatori confermano la responsabilità dell’uomo, che viene arrestato per furto aggravato.