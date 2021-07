E' morto lo storico Nicola Tranfaglia, fu docente all'Università di Torino

Nicola Tranfaglia e Oliviero Diliberto in campagna elettorale, nel 2008

Si è spento questa notte, all'età di 82 anni, lo storico Nicola Tranfaglia, noto per i suoi studi sul fascismo e i neofascismi, sulla storia della stampa e del giornalismo e sulle mafie. In politica, fu attivo tra i Comunisti Italiani e in Italia dei Valori tra il 2004 e il 2011.

Nato a Napoli nel 1938, iniziò la sua carriera accademica a Torino, alla Fondazione Luigi Einaudi, dove diventò allievo dello storico e magistrato piemontese Alessandro Galante Garrone, dopo la laurea in Giurisprudenza.

Per molti anni fu professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Torino, cui affiancò un diffuso lavoro in campo editoriale in numerose riviste e pubblicazioni scientifiche di ambito storico, collaborando anche con diverse testate.