Educatrice positiva, sospeso centro estivo a Chivasso: 35 bimbi in isolamento fiduciario

Un'educatrice del centro estivo per l'infanzia in corso di svolgimento alla scuola Mazzucchelli di Chivasso è risultata positiva al Covid dopo un test con il tampone rapido.

In accordo con il direttore del Sisp dell'Asl To4, Franco Valtorta, il Comune ha deciso di sospendere il servizio per tutti i cinque gruppi iscritti fino a lunedì 26 luglio. In isolamento fiduciario 35 bambini tra i 3 e i 6 anni, in attesa dell'esito del tampone molecolare effettuato sull'educatrice.

Lunedi, in base al risultato del test, il Sisp aggiornerà l'Ufficio Istruzione del Comune sugli adempimenti da attuare a partire dal giorno successivo.