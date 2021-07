Ivrea, travolge un ciclista e scappa. Pirata della strada rintracciato mentre denuncia un falso incidente

I Carabinieri di Ivrea hanno denunciato un giovane automobilista 25enne, residente a Piverone, poiché ritenuto responsabile di fuga e omissione di soccorso, lesioni e falso ideologico, per un incidente stradale avvenuto poche ore prima a Ivrea. In particolare, la scorsa notte, il giovane conducente ha investito con la propria macchina un ciclista di 63 anni, in prossimità del carcere di Ivrea.

Anziché prestargli soccorso e chiamare il 112, il 25enne è fuggito. Altri automobilisti hanno segnalato l’uomo a terra.

Gli accertamenti hanno consentito, anche grazie alle immagini di videosorveglianza presenti in quell’area e alle prime indicazioni fornite da alcuni cittadini, di individuare la macchina del pirata della strada. Il proprietario è stato rintracciato in una stazione carabinieri mentre denunciava (falsamente e per coprire il vero motivo dei danni) un incidente con un cinghiale che gli aveva causato gravi danni alla sua macchina.

Le parti della carrozzeria recuperate sul luogo dell’incidente sono risultate perfettamente compatibili con i danni riscontrati sull’auto del 25enne, che messo di fronte alle proprie responsabilità ha confessato di aver travolto il ciclista e di essere fuggito per paura di essere sottoposto a un eventuale alcoltest.

La vittima, originaria di Burolo, è ancora ricoverata in Ospedale a Ivrea, in prognosi riservata.