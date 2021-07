I distretti piemontesi provano a rialzarsi dopo la crisi: l'unica "zavorra" è il tessile biellese. Ma Torino festeggia

Tutta colpa del tessile biellese. In estrema sintesi, è questo il distretto piemontese che zavorra gli altri, al termine del primi trimestre 2021, secondo il Monitor elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.



Secondo i dati, infatti, il risultato complessivo della regione è stato di 2,4 miliardi di euro, mettendo a segno però "solo" un aumento dell’1,6%. Decisamente meno degli altri distretti italiani (+6%) e del manifatturiero regionale in senso più ampio (+6,5%). E questo perché? Perché la vocazione tipica del Biellese continua a soffrire e - senza di lei - il risultato piemontese sarebbe in aumento del 6%, dunque in linea con la media nazionale dei distretti.



Bene i mercati emergenti, soffrono quelli "maturi"

Sono ripartite le esportazioni verso i mercati emergenti (+11,2%), sostenuti dalle performance positive in Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Arabia Saudita e Russia. Una ripresa più lenta, invece sta caratterizzando le esportazioni dei distretti piemontesi verso i mercati maturi, ancora in calo del 2,5% rispetto al primo trimestre 2020: i cali più importanti hanno riguardato Regno Unito, Francia, Svizzera e Spagna; gli incrementi di export verso altri importanti Paesi (come Irlanda, Germania e Stati Uniti) non sono riusciti a compensare.



Un distretto su due migliora i livelli pre Covid

Dall’analisi per singolo distretto emerge un quadro a luci ed ombre, ma nel complesso l'esito è positivo: hanno iniziato l’anno in crescita 8 distretti su 12 e la metà dei distretti regionali risulta già oltre i livelli di export dei primi mesi del 2019.

Il comparto più resiliente si è confermato quello Agro-alimentare: le esportazioni sono aumentate del 4,6% rispetto al primo trimestre 2020 e del 10,7% rispetto ai livelli del primo trimestre 2019. Tre distretti su cinque hanno ottenuto risultati particolarmente brillanti: Nocciola e frutta piemontese (+25,8%), Dolci di Alba e Cuneo (+8,2%) e Caffè, confetterie e cioccolato torinese (+6,9%). Solo lievemente negativo l’andamento per i Vini delle Langhe, Roero e Monferrato (-1,1%). Si differenzia per un calo dell’export il Riso di Vercelli (-10,3%).





Positivo anche l’andamento dell’unico distretto piemontese del Sistema casa: i Casalinghi di Omegna, le cui esportazioni sono aumentate del 42,4%.

Anche la meccanica è cresciuta molto sui mercati esteri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: +9,2%, tuttavia sono ancora lontani i livelli di export del primo trimestre 2019 (-13,1%). Sono aumentate le esportazioni delle Macchine utensili e robot industriali di Torino (+19,5%), delle Macchine tessili di Biella (+7,5%) e della Rubinetteria e valvolame di Cusio-Valsesia (+6,9%).



C'è chi soffre ancora In calo, invece, i Frigoriferi industriali di Casale Monferrato (-7,3%). Il comparto in maggior difficoltà continua ad essere il Sistema Moda (-9,2%). Tuttavia, l’andamento dei due distretti piemontesi risulta differente: l’Oreficeria di Valenza è riuscita a crescere leggermente rispetto al crollo del primo trimestre 2020 (+3,6%), mentre il Tessile di Biella ha accusato un altro duro colpo (-19,2%).





È forte la differenza fra i due poli tecnologici piemontesi. Il Polo Ict di Torino sta vivendo un buon momento: le esportazioni del primo trimestre 2021 sono superiori rispetto a quelle del primo trimestre 2020 (+1,8%). Il Polo aeronautico piemontese, invece, sconta le difficoltà del settore, penalizzato dal calo dei viaggi internazionali (-45,5%).