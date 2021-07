Tenta di scappare dalla polizia in bici: pusher trovato in possesso di droga a Porta Nuova

Un cittadino gambiano, senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e spaccio. Lo straniero è stato notato da personale della Polizia Ferroviaria nelle adiacenze della stazione di Torino Porta Nuova, mentre ha tentato di eludere il controllo allontanandosi a bordo di una bicicletta.

Gli Agenti lo hanno fermato per i dovuti controlli che hanno consentito di accertare il possesso di diversi involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo hashish, marijuana e cocaina. Il 35enne, con numerosi precedenti di polizia per droga, nonché attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella città di Torino e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato e accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima.