Grazie al bando PINQua, Nichelino prepara il rifacimento di piazza Pertini e interventi a scuole e viabilità

La vittoria del bando PINQuA consentirà a Nichelino di avere 5 milioni di euro per portare avanti opere e investimenti atti a migliorare la viabilità e l'edilizia scolastica. "In questo modo continueremo a migliorare la Città ancora più velocemente e in maniera sostanziale", ha detto un soddisfatto sindaco Giampiero Tolardo.

Tra gli interventi che saranno finanziati c'è la realizzazione di nuove aree esterne nel complesso scolastico Gramsci-Collodi per il progetto “Scuola Outdoor", il rifacimento di Piazza Pertini, la realizzazione del tratto di un nuovo tratto di pista ciclabile di Via Cacciatori, oltre alla manutenzione straordinaria della viabilità del quartiere Boschetto. In programma anche la riqualificazione dei locali sotto i portici di Via Pracavallo, oltre a quella dei giardini delle case Atc della stessa strada e di Via Cacciatori.

Il sindaco ha ringraziato tutti gli uffici comunali "che sono stati in grado di concretizzare in progetti chiari e dettagliati le volontà dell'Amministrazione. Continua il nostro impegno per la riqualificazione della città", ha concluso Tolardo, "perché un luogo all'altezza delle persone che lo vivono è un luogo che farà stare meglio le persone che lo frequentano".