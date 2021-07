Tragedia a Savona: 45enne di Moncalieri perde la vita in mare

Tragedia in mare a Savona intorno alle 11 di questa mattina, dove un uomo, ha perso la vita annegando nello specchio acqueo delle Fornaci, nei pressi dei Bagnarci.

Sul posto invano l'intervento dei soccorritori del 118 con l'automedica: fatale per l'uomo quanto accadutogli in mare. Presente anche una pattuglia dei carabinieri per i rilevamenti del caso.