Torino ricorda Gramsci con una targa sulla prima casa. D'Orsi: "Passeggiando sul Po scoprì la nebbia"

La Commissione Toponomastica ha deciso negli scorsi giorni di porre una targa in Lungo Dora 57, dove Gramsci dimorò per la prima volta a Torino, dal novembre 1911 al novembre 1912. Un cartello posto su sollecitazione della Circoscrizione 7, su proposta del professore Angelo d’Orsi. “Torino – spiega il docente universitario, candidato a sindaco per la sinistra radicale – ricorda uno dei suoi più illustri cittadini con un gesto concreto, che in fondo suona anche come un risarcimento per l’accoglienza non proprio calorosa che il giovane Gramsci ricevette in città, che infatti giudicò "fredda e ostile. A differenza delle grandi ondate migratorie, lui qui non conosceva nessuno”. Partito dalla Sardegna con 100 lire, ne spese la metà per il viaggio. E in città l’alloggio più economico ne costava 70 al mese.