Bimbi di 5 e 7 si perdono nei boschi di Rubiana: salvati (VIDEO)

Ieri sera Vigili del fuoco di Torino sono intervenuti per la ricerca di due bambini, di 5 e 7 anni, che si erano persi nei boschi di borgata Pomaretto a Rubiana. I 3 bambini, di nazionalità tedesca, si erano allontanati dalla casa di villeggiatura per giocare ma poi, con il sopraggiungere del buio, non erano rientrati.

La bimba più grande è riuscita a tornare a casa e dar l'allarme. La sala operativa si è immediatamente attivata e le squadre, appena giunte nella borgata, si sono messe alla ricerca dei bimbi accompagnate dalla ragazzina.

Fortunatamente dopo poco i piccoli sono stati ritrovati lungo il torrente Messa infreddoliti, bagnati ed impauriti ma in buona salute. Riportati a casa, dove per precauzione son stati visitati dell'equipe del soccorso sanitario.