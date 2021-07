Addio a Pasquale Cifani, vicepresidente di Legacoop Piemonte

E’ mancato Pasquale Cifani, vicepresidente di Legacoop Piemonte dal 2003 e presidente di Legacoop Abitanti Piemonte dal 1997. Presidente della cooperativa San Pancrazio e vicepresidente della cooperativa Di Vittorio. Da oltre 20 anni alla guida del settore della cooperazione d’abitazione che ha reso un modello da seguire a livello nazionale perché in grado di coniugare le finalità sociali con la solidità e il consolidamento delle imprese.

“Oggi è un brutto giorno per la cooperazione piemontese e per noi di Legaccop Piemonte che perdiamo un amico, un collega e una figura di riferimento per il mondo cooperativo di cui in tanti anni di operato ha portato avanti nel migliore dei modi i valori e le istanze” ha commentato il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio.