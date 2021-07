Il Festival del Giornalismo Alimentare di Torino torna a settembre in presenza

La sesta edizione del Festival del Giornalismo Alimentare si svolgerà in presenza a Torino, lunedì 27 e martedì 28 settembre, negli splendidi spazi del Circolo dei Lettori di via Bogino 9. Sono previsti anche due momenti di avvicinamento al festival: il primo, nella giornata di venerdì 24 settembre, con un confronto sul tema cibo e politiche cittadine, in vista delle elezioni amministrative previste in autunno; il secondo, sabato 25, in cui verranno presentate le “ricette della sostenibilità” realizzate dal Festival del Giornalismo Alimentare.

Le giornate centrali di questo Festival della ripartenza saranno, dunque, lunedì 27 e martedì 28 settembre e saranno in presenza, ma con obbligo di prenotazione . Sono previsti dibattiti sull’informazione che riguarda il cibo che mangiamo, le interviste ai personaggi del cibo, le presentazioni di studi e ricerche sulle tendenze alimentari con le anticipazioni su come il mondo alimentare e i consumatori vivranno il dopo-Covid. Accanto ai panel di discussione saranno presenti i laboratori esperienziali a numero chiuso ideati per la formazione dei giornalisti e dei comunicatori, in collaborazione con aziende del food, enti e istituti di ricerca partner del Festival.

L’accesso alle sale e alle aule dei laboratori sarà a numero chiuso e solo su prenotazione, poiché la capienza sarà limitata dalle norme anti Covid. Tuttavia, per la prima volta, i panel del Festival saranno trasmessi in diretta streaming.

Per assistere in presenza al Festival sarà dunque obbligatorio accreditarsi sul sito www.festivalgiornalismoalimentare.it a partire dal mese di settembre; per seguire lo streaming, invece, sarà sufficiente collegarsi al link che sarà pubblicato sull’home page del sito ufficiale.

La sesta edizione del Festival del Giornalismo Alimentare sarà interamente dedicata mondo nuovo del cibo dopo la pandemia e riserverà una particolare attenzione alla sostenibilità e alla salute.