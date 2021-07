Comunali, Italia Viva e Azione a "pezzi" tra Damilano e Moderati

Prosegue la “fuga” da Italia Viva in vista delle Comunali. Dopo l’addio del coordinatore cittadino Davide Ricca, il consigliere della Circoscrizione 8 Luca D’Alessio annuncia di passare ai Moderati. Una scelta determinata dal fatto che il partito di Renzi non parteciperà alle prossime Amministrative con una lista propria e simbolo, ma confluirà nella Civica Lo Russo sindaco. “Non ritengo questa decisione – spiega D'Alessio -consona a quanto fatto e detto in questi anni”.

Nigra:"Azione si è spaccata su appoggio a Lo Russo"

Da qui il passaggio nel partito di Mimmo Portas, “unica forza territoriale rimasta a rappresentare con proprio simbolo i valori liberali”. E sempre sul fronte dei riformisti, resta complessa la situazione in Azione. Se ieri il coordinatore regionale Claudio Lubatti ha ufficializzato il sostegno al candidato sindaco del centrosinistra, con l’ingresso nella compagine coordinata dal capogruppo regionale Mario Giaccone, il partito “si è spaccato” sull’appoggio a Lo Russo.

Pronta la lista "Lib-Dem" per Damilano

Parole dell’ex responsabile degli Enti Locali per il Piemonte Alberto Nigra, che spiega: "A livello regionale era prevalente la nostra posizione, quella che voleva sostenere Damilano". E adesso il sostegno al candidato del centrodestra avrà uno sbocco preciso: "Una lista Lib-Dem dove confluiranno pezzi di popolari e di Italia Viva", pronta per la prossima settimana. All’interno dovrebbe essere presente Davide Ricca, ma anche Marco Calgaro, ex vicesindaco con Sergio Chiamparino.