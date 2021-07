Stop all'embargo verso Cuba, approvato in Regione un ordine del giorno

'Se avrete bisogno di nuovo di noi, sapete dove trovarci' è quanto ci disse Jose Carlos Rodriguez Ruiz, l'ambasciatore cubano in Italia, il 12 luglio scorso, al termine della festa che si è tenuta al Parco ‘Enrico Berlinguer’ di Torino, davanti a 350 persone accorse a ringraziare il personale medico venuto da oltre oceano. Lo scorso anno i medici della Brigata Cubana arrivarono in Italia per aiutarci. Un Paese che ha creato più di un vaccino contro il Covid-19 ora non riesce a vaccinare la popolazione perché non dispone di materiale che non può raggiungere il Paese a causa dell'embargo imposto dagli Stati Uniti e tuttora in vigore nonostante l'emergenza sanitaria. Il Piemonte può e deve fare tutto il possibile per loro. Con il nostro ordine del giorno votato all’unanimità dall’aula non solo condanniamo l'embargo che grava su Cuba, ma ci impegniamo a inviare al servizio sanitario cubano materiale sanitario, ovvero DPI (mascherine, guanti, camici, occhiali protettivi) e, verificata la disponibilità con le ASL, medicinali e farmaci per il sostegno della popolazione cubana" - dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi.