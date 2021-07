Bardonecchia, “Natura in sogno - un cammino di luce”: mostra fotografica di Maria Laura Verdoia

Il Palazzo delle Feste di Bardonecchia ospita dal 31 luglio al 22 agosto 2021 la mostra fotografica “Natura in sogno – Un cammino di luce” della fotografa Maria Laura Verdoia.

“Natura in sogno” è il titolo della mostra, ma anche il nome scelto dall’artista Maria Laura Verdoia per far conoscere le sue fotografie sui social network.

In esso è racchiusa l’essenza del suo linguaggio fotografico.

Guida naturalistica, nei suoi scatti mostra ciò che della natura “fa sognare”.

Con gli occhi di un sognatore riesce a vedere oltre l’immediata bellezza del mondo naturale, verso una luce che improvvisamente gioca con le ombre di un bosco, con un battito d’ali, con il petalo di un fiore e soprattutto con il bianco e la trasparenza dell’acqua e della neve.

Le foto in mostre sono frutto di escursioni nella Valle di Susa, nella Val Chisone e nelle vicine valli francesi.

In questa mostra si snoda per noi un cammino che parte dal buio (sfondo per dettagliati sprazzi colorati), attraversa un arcobaleno di colori e giunge al bianco, quello della neve, che Maria Laura conosce in tutte le sue sfumature.

La neve non manca mai nelle sue esposizioni, firma inconfondibile dell’amore che prova per queste montagne e segno di gratitudine per la magia che esse donano.

Le sue fotografie “insegnano”, complice forse e anche la sua lunga esperienza di insegnante di scuola primaria, ad andare alla ricerca dei dettagli che emozionano; una lezione che porteremo sicuramente con noi quando ci troveremo in natura, continuando il sogno.

L’evento è realizzato a cura di Serena Zanardo con il patrocinio del Comune di Bardonecchia presso il Palazzo delle Feste in piazza Valle Stretta a Bardonecchia (TO).

L’inaugurazione è prevista sabato 31 luglio 2021 alle ore 18.00.