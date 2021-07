Mancano medici e Oss, l'allarme in Piemonte: "Rischio caos in estate. Liste d'attesa al palo"

L'allarme principale è quello legato alla carenza di personale negli ospedali ed Asl. Nei primi, guardando i dati del 2020, si contano - 450 tra medici, Oss e personali amministrativi andati in pensione e non sostituti. O comunque solo temporaneamente con personale a tempo determinato e quindi a carico dello stato. Scenario analogo a quello delle aziende sanitarie, dove si contano 187 unità in meno. "Un'ombra inquietante - ha sottolineato il coordinatore del gruppo di lavoro Daniele Valle - sulla capacità del nostro sistema di recuperare i ritardi sulle liste d'attesa. Siamo preoccupati che quest'estate, visti i numeri bassissimi di tamponi e la mancanza di assunzioni straordinarie, ci riporti agli stessi errori della scorsa estate".