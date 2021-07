TOdays Festival per la responsabilità ambientale e la sostenibilità

TODAYS è il festival dedicato al presente, con lo sguardo rivolto al futuro.

L’edizione 2021 di TOdays rappresenta un punto di svolta sul terreno della sensibilità alle ormai ineludibili sfide ambientali. La Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione per la Cultura, ha intrapreso un percorso per rendere più sostenibili i propri eventi, attraverso l’avvio dell’iter di certificazione del sistema di gestione secondo la norma internazionale UNI ISO 20121:2013.

Tale percorso ha come finalità quella di promuovere azioni ed attività idonee a rispettare i canoni della sostenibilità ambientale in senso assoluto, dalla pianificazione alla gestione, alla realizzazione e alla valutazione finale degli eventi, in conformità con una policy di sviluppo sostenibile in un contesto di miglioramento continuo e nel rispetto delle tre tematiche di interesse: ambientale, sociale ed economica.

L’edizione 2021 di TOdays mira a rafforzare l’impegno del festival nella riduzione del suo impatto sull’ambiente, riducendo gli sprechi, i rifiuti e in genere le emissioni di carbonio, puntando a salvaguardare la biodiversità delle location del festival e ad implementare azioni ancora più ambiziose e in linea con l’Agenzia 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

In questo quadro, TODAYS Festival 2021 mira a rafforzare il suo impegno di responsabilità e di agire concreto, pereducare, ispirare e motivare ad un nuovo stile di vita più consapevole, responsabile e rispettoso per le generazioni future.

Alcune delle azioni implementate, di seguito meglio dettagliate, sono state rese possibili e rafforzate grazie alla preziosa partnership con Iren, un’azienda che condivide con il Festival una visione proiettata al futuro abbracciando il claim “Quel che ci muove oggi è il domani”.

Ognuno può fare la sua parte!



LE 20 AZIONI SOSTENIBILITÀ

TODAYS Festival si impegna per realizzare 20 Azioni che coinvolgono tutti gli aspetti chiave della gestione sostenibile degli eventi* (trasporti, acqua, rifiuti/riciclo, energia) con un approccio a 360 gradi.

TRASPORTI / MOBILITA' SOSTENIBILE

I trasporti hanno un grosso impatto a livello di impronta ecologica dei festival: quasi l’80% delle emissioni totali è causata dai trasporti di pubblico,

artisti e staff.

Dotazione di un'auto elettrica Nissan Leaf powered by IrenGO a EmissioniZERO

Attraverso questa collaborazione, si vuole sottolineare ancora di più l'impegno di Iren come azienda attenta alle tematiche green e in particolare

alla mobilità sostenibile, andando così a rafforzare le azioni di sostenibilità messe in atto all’interno di Todays Festival 2021. La Vettura, messa a

disposizione durante le giornate di Todays, sarà utilizzata per il trasporto cittadino di artisti e production, permettendo così uno spostamento

rapido e sostenibile in condizioni di totale sicurezza.

Monopattini Elettrici Dott con tariffe agevolate per il pubblico che si reca a Todays

Dott è una startup europea attiva nel settore della micro mobilità urbana powered by IrenGo, leader di mercato nel territorio torinese e della città metropolitana. Dott offre un servizio di mobilità elettrica in sharing smart, sostenibile e affidabile grazie ad una gestione interna capillare.

In sinergia con Iren, è in grado di ricaricare i mezzi con sola energia proveniente da fonti rinnovabili certificate. Lacollaborazione con Dott renderà possibile la messa a disposizione di una scontistica per il pubblico di Todays perl'utilizzo dei monopattini elettrici per recarsi nelle sedi del Festival..

Come funziona:

scarica l’app Dott, presente su Play Store e Apple Store

registrati, la procedura richiede 1 minuto

clicca su Promozioni nel menu

inserisci il codice promozionale IRENTODAYS per ottenere 1 noleggio gratis da 30 minuti, valido nella città metropolitana di Torino entro il 12 settembre.

ACQUA

Ridurre gli impatti negativi del consumo e spreco di acqua durante gli eventi è una delle sfide più grandi.

3. Installazione di due fontanelle di acqua potabile per il pubblico a Spazio 211.

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Smat, saranno messi a disposizione del pubblico di Todays punti di acqua filtrata e gratuita, collegati alla rete pubblica cittadina. Le fontanelle di acqua permetteranno di abbattere costi in termini di utilizzo di bottiglie di plastica, di gestione dei rifiuti e dei trasporti degli stessi.

4. Dispenser con boccioni di acqua filtrata e refrigerata, a disposizione nei camerini degli artisti e per il personale produzione in Spazio211 ed area Ex-Incet.

RIFIUTI – RICICLO

La gestione dei rifiuti di un evento è uno degli aspetti maggiormente visibile dei suoi effetti negativi sull’ambiente. Il TODAYS Festival appoggia la

Gerarchia dei Rifiuti, una serie di modalità da privilegiare per gestire i rifiuti con il minor impatto ambientale possibile ed evitare lo smaltimento

indifferenziato in discarica, secondo i principi di: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero di altro tipo, smaltimento.

5. Integrazione e implementazione del numero di contenitori per lo smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto e il loro successivo riciclo

in collaborazione con AMIAT.

6. Predisposizione di isole ecologiche presso le aree spettacolo di Spazio211 e Parco Peccei, con bidoni chiaramente segnalati per la frazione

organico, plastica, indifferenziato. All’interno delle aree bar e ristoro interne saranno presenti bidoni chiaramente segnalati per la frazione vetro,

lattine e indifferenziato.

ENERGIA

7. Utilizzo di luci LED per illuminare tutti e due i palchi del Todays festival per risparmio energetico.

RIDUZIONE USO MATERIALI IN PLASTICA

La diffusione di oggetti di plastica di uso quotidiano è il nemico invisibile che permane nell’ambiente per anni, devastando l’ecosistema e

contribuendo al global warming. Come già intrapreso nell’edizione 2019, anche Todays 2021 cercherà di contenerne l’uso e favorire l’utilizzo di

materiali alternativi e durevoli verso il mono uso.

8. In tutti bar e aree ristoro del festival sarà vietato l’uso di cannucce di plastica.

9. Presso i bar di Spazio 211 e di Parco Peccei, sarà effettuata la vendita di bottigliette di acqua in plastica riciclata e riciclabile.

10. Utilizzo di piatti e stoviglie compostabili nella zona catering artisti e in tutte le aree ristoro, smaltibili nei cassonetti dell’organico presenti n

elle sedi del Festival.

11. In tutti bar saranno utilizzati solamente bicchieri PLA compostabili e smaltibili nei cassonetti dell’organico presenti nelle sedi del Festival,

anche grazie alla collaborazione di Nastro Azzurro.

RACCOLTA DATI E MISURAZIONE IMPATTI

Riteniamo che la misurazione e la valutazione degli impatti ambientali di Todays Festival siano il punto di partenza per garantire un miglioramento

costante della performance in termini riduzione delle emissioni. La raccolta dati, le elaborazioni, e la successiva analisi ed interpretazione dei

risultati saranno utili per la comparazione dei valori ottenuti con scenari di partenza ed eventuali alternative per il futuro.

12. Misurazione delle prestazioni ambientali di alcuni settori del festival con l'ausilio della metodologia Life Cycle Assessment (LCA).

13. Valutazione qualitativa e quantitativa delle strategie ambientali adottate utilizzando, ove necessario, la metodologia Life Cycle Assessment (LCA) per il calcolo degli impatti ambientali.

COMUNICAZIONE

Comunicare le scelte portate avanti dal Todays Festival in termini di pianificazione e gestione sostenibile dell’evento, è il modo più efficace per

favorire il cambiamento sociale. Condividere la nostra esperienza è il modo migliore per ingaggiare comportamenti virtuosi e responsabili.

14. Evidenza alle azioni di sostenibilità sul sito web Todays Festival

15. Piano editoriale Social del festival dedicato alle azioni di sostenibilità.

16. Utilizzo carta certificata EcoLabel per tutto il piano di comunicazione stampato.

WORKSHOP E PANEL - ToLAB

In collaborazione con Mercato Circolare

17. “Inspirational talk” che accompagna il pubblico in un percorso alla scoperta di mondi apparentemente distanti e invece tra loro assonanti: l'economia circolare, la musica e la sostenibilità degli eventi culturali.

Art ACTION

18. Realizzazione di un Murales con tematiche ambientali utilizzando vernici fotocatalitiche ed acriliche a tecnica mista per l'assorbimento

di CO2, che sarà realizzato da Monkeys Revolution.

19. Progettazione e realizzazione di Lightbox in plastica riciclata di alto valore estetico e basso impatto ambientale, in materiale plastico

a fine vita, percepito comunemente come un rifiuto, realizzate da IZmade.

PROGETTAZIONE E GESTIONE

20.Pianificazione, Implementazione e gestione delle strategie di sostenibilità di Todays Festival in collaborazione con Eco.Reverb >

Sustainable Event Solutions.