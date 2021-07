Metamorfosi, il programma dell'ultima settimana di spettacoli dal 30 luglio al 3 agosto

Con l’ultima settimana di spettacoli di danza, musica e teatro si conclude Metamorfosi, la rassegna estiva della Reggia di Venaria ospitata dei luoghi più suggestivi dei suoi Giardini. “Metamorfosi” fa riferimento al fenomeno naturale di adattamento alle alterazioni dell’habitat, attraverso la capacità di taluni organismi di mutare la propria forma: una metafora quanto mai calzante dell’attuale momento storico, proponendosi quindi come simbolo non soltanto della trasformazione affrontata nella vita personale e sociale, ma anche della rinascita dei luoghi della cultura e della Reggia di Venaria in particolare, capace in questi mesi di reinventare sé stessa e oggi impegnata ad evolversi e a ripensare la propria offerta andando “oltre la propria forma” (meta-morphé).