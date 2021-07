Il 10 e 11 agosto doppio appuntamento per ricordare la battaglia di Ceresole Reale

Una battaglia quella del luglio- che vide giungere in loco migliaia di soldati delle forze di occupazione nazifasciste contrapposte alle numericamente minori formazioni partigiane della III° zona ed in particolare della IV° Divisione Garibaldi, della VI° Divisione Giustizia e Libertà e della formazione Matteotti di Piero Piero. Affiancate dai gruppi di jugoslavi e cecoslovacchi ex prigionieri di guerra ed evasi dai campi di concentramento e lavoro od arruolati a forza nelle truppe germaniche, ma anche un turco, un russo ed un polacco come recita nel suo titolo, il libro scritto da Claretta Coda e Giovanni Riccabone, edito dal Corsac nel 2019.