Via Durandi, la "sorpresa" in Circoscrizione 4: M5s contro la pedonalizzazione

" Il Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Circoscrizione 4 si dissocia completamente dalla realizzazione della pedonalizzazione in via Durandi. Nell’unica commissione, dove veniva annunciata la sperimentazione, avevamo espresso le criticità di questa pedonalizzazione ": è una posizione netta quella che il M5s della Circoscrizione 4 prende nei confronti della pedonalizzaizone di via Durandi .

" Il M5S nella IV Commissione circoscrizionale aveva individuato e segnalato via Vidua come possibile pedonalizzazione realizzabile " spiegano dal gruppo consiliare.

"Inoltre a termine del periodo di sperimentazione la Circoscrizione non ha dato modo di farci esprime la contrarietà di quest'opera, cosa più inopportuna non sono stati ascoltati i residenti che sì sono adoperati per la raccolta firme depositata direttamente alla presidenza della Circoscrizione 4" è la denuncia del M55. Una voce fuori dal coro, rispetto allo stesso gruppo in Comune, che recentemente ha avviato più di una pedonalizzazione, tra piazza Antonicelli e corso Marconi.