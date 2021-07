Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 229 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 29 dopo test antigenico), pari allo 0,9% di 24.641 tamponi eseguiti, di cui 20.126 antigenici. Dei 229 nuovi casi, gli asintomatici sono 97 (42,4%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+1 rispetto a ieri), quelli non in terapia intensiva sono 69 (-3 rispetto a ieri).

Nessun decesso. I pazienti guariti sono complessivamente 355.779 (+76 rispetto a ieri).