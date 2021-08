Tutela ambientale, firmato in Comune un protocollo per la riduzione della plastica

Oggi l’Associazione Plastic Free Onlus ha firmato il protocollo d’intesa con la città di Torino, un documento che promuove e valorizza la tutela ambientale attraverso le attività di volontariato dell’associazione sul territorio, contribuendo a creare una maggior consapevolezza sull’importanza di preservare l’ambiente e fa fare altri passi importanti alla Città di Torino, risaltando l’interesse collettivo di tutelare l’ambiente.

“Sensibilizzare e fare cittadinanza attiva per cambiare le abitudini e ridurre l'impatto della plastica nel quotidiano è un dovere di tutti e ringrazio Plastic Free Piemonte per l'impegno quotidiano in tal senso”, ha dichiarato Alberto Unia, Assessore all’Ambiente del Comune di Torino.

“Sul territorio torinese in quest’anno abbiamo fatto la nostra parte, rimuovendo più di 10.000kg di rifiuti e bonificando molte aree divenute discariche abusive", ha invece dichiarato Giulia Zaccaro, Referente Regionale di Plastic Free. "Con il protocollo firmato incrementeremo notevolmente le attività di raccolta e sensibilizzazione, ringrazio i volontari, l’Assessorato all’ambiente, il CCT ed Amiat per il loro prezioso aiuto".