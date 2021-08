La rapper e tiktoker Chadia Rodriguez indagata: ha partecipato a una rapina con la banda dello spray

La 23enne Chadia Rodriguez, rapper e tiktoker, nota ai giovanissimi, è indagata dalla procura di Torino per avere partecipato a una rapina avvenuta proprio nella nostra città nel settembre del 2017. Un “colpo” legato alla cosiddetta banda dello spray.

La ragazza, torinese d'adozione visto che ha vissuto molti anni in Barriera di Milano, è accusata di aver agito insieme a due complici, di cui uno componente della banda nota per aver scatenato il panico in piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League della Juve contro il Real Madrid.

I tre, secondo l'accusa, hanno avvicinato un uomo con la scusa di chiedergli un passaggio, poi lo hanno stordito con lo spray urticante e gli hanno rubato una catenina d’oro e il cellulare.