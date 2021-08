Aurora, al via la trasformazione della zona ex Grandi Motori: studentato, parco e area logistica in arrivo

Si respira un’aria di rivoluzione nella zona ex Grandi Motori. L’area, infatti, si avvierà a una profonda trasformazione, come stabilito da una variante al piano regolatore approvata oggi pomeriggio nell’ultimo Consiglio comunale del mandato Appendino.



Il nuovo assetto della zona urbana di trasformazione "Ambito 9.33 Damiano”, nella zona Aurora, riguarda una porzione di territorio ampia 91.000 mq, tra i corsi Vercelli-Vigevano e le vie Carmagnola-Damiano. Le ex Officine Grandi Motori, come noto, sono ormai in stato di completo abbandono. Qui sorgeranno, grazie a un mix di destinazione urbanistiche, una piccola area commerciale, un’area logistica e verrà recuperato parte dell’ex edificio industriale, convertito in uno studentato, con parco pubblico di 13mila metri quadri.



Via Cuneo verrà quindi pedonalizzata tra corso Vercelli e via Damiano, con un insediamento commerciale di Esselunga, una struttura logistica ed edifici residenziali. Nell’area sorgeranno poi parcheggi a raso, in gran parte ad uso pubblico, seminterrati e una piazza attrezzata e sopraelevata di circa 1800 mq. Il progetto prevede poi interventi di riqualificazione della viabilità esistente e di realizzazione o miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica. Anche le opere di bonifica necessarie saranno a carico del concessionario privato.