In largo Montebello spunta la "pedonalizzazione a pois": cerchi bianchi e viabilità stravolta [FOTO e VIDEO]

C'è chi dice che i pois servano a garantire il distanziamento in tempo di Covid, perché ogni pallino bianco corrisponderebbe allo spazio per una persona. C'è chi afferma invece che i cerchi siano lì per evidenziare la modifica della viabilità. Una cosa è certa: la pedonalizzazione di largo Montebello, nel cuore del quartiere Vanchiglia, sta facendo discutere tanto i residenti quanto i fruitori della piazza.

L'asfalto a pois che si ispira al nord Europa

L'asfalto a pois è comparso nelle scorse settimane. La pedonalizzazione era annunciata da fine 2020, ma lo stupore quando sull'asfalto sono spuntati i cerchi bianchi è stato tanto anche per i più informati. A storcere il naso i più anziani, abituati all'immagine elegante di una piazzetta che ha cambiato improvvisamente colore. I più divertiti? I giovani, che si ritrovano protetti in un largo che assomiglia a quegli spazi nord europei in cui spesso il colore e figure eccentriche accompagnano le pedonalizzazioni.

La modifica alla viabilità

Di certo, quello che è uguale per tutti è la modifica alla viabilità: chi arriva da via Montebello (corso San Maurizio), è costretto a percorrere la piazzetta in senso anti orario, svoltando a sinistra invece che a destra. Proseguire per via Montebello è impossibile, l'obbligo è quello di svoltare in via Santa Giulia. Anche per chi arriva da via Santa Giulia la svolta in via Montebello è obbligatoria, proseguire e attraversare la piazza non è consentito, causa panettoni.

Rimane una piazzetta e una pedonalizzazione "unica nel suo genere", quantomeno all'ombra della Mole. I pareri, ovviamente, sono discordanti.