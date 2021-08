Balli e assembramenti nonostante il Covid: chiusura di 5 giorni per un'altra discoteca a Torino

Due settimane fa erano giunte alla Polizia Municipale alcune segnalazioni, confermate da video postati sui social, che all'interno di una discoteca ubicata in corso Massimo d'Azeglio si svolgevano attività di ballo, in violazione dei divieti vigenti sul contenimento dei contagi da Covid-19.

Fuori dal locale, in attesa di poter entrare, erano assembrate circa 150 persone, mentre all'interno della discoteca erano già presenti circa 200 clienti, perlopiù intenti a ballare e in gran parte privi di mascherina, proprio come indicato nelle segnalazioni ricevute nei giorni precedenti. Gli stessi addetti dell'organizzazione erano in gran parte privi di dispositivi di protezione individuale.