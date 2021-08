Embraco, è ufficiale: la cig prorogata a tutto il 2021

E' stata approvata oggi dal Ministero del Lavoro la proroga del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione attività, dal 23 luglio a fine anno, 31 dicembre 2021, per i lavoratori ex Embraco della srl Ventures in fallimento. Lo ha comunicato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

"Ora determinazione per trovare soluzioni durature per i lavoratori e il futuro dello stabilimento", ha scritto su Twitter la vicepresidente del Senato e parlamentare del Pd, Anna Rossomando.

“È una buona notizia” dichiara Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra alla carica di Sindaco di Torino, la notizia dell’approvazione della proroga del Ministero del Lavoro alla Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività fino a fine anno per i lavoratori dell’ex Embraco. “Il Ministro Orlando - prosegue - ha fatto un grande lavoro, ora serve un impegno comune per un piano industriale sostenibile in grado di dare lavoro. Si tratta di una soluzione temporanea - conclude - la sfida più grande è portare lavoro, il Ministero dello sviluppo economico ora faccia la sua parte".