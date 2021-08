Giovedì sotto le Stelle con #pepesandwich e bollicine a Carmagnola il 5 agosto

“Vestiti che usciamo” è il claim di questa edizione che ha di volta in volta trasformato le vie della bellissima città piemontese in “vie della moda”, “vie del gusto e dei sapori”, “vie della musica”, “vie della danza” e “vie della magia”.

Come sempre molti negozi rimarranno aperti e le attività di ristorazione e somministrazione proporranno anche altre gustose pietanze e vivande per aperitivi e cene con elenco dei locali aderenti consultabile nella pagina www.facebook.com/giovedisottolestelle #vestiticheusciamo

Nel mese di febbraio, l’organizzazione della storica Fiera di Carmagnola ha lanciato sui social network il #pepesandwich, una nuova idea per la realizzazione di panini e sandwiches con l’utilizzo del peperone al posto del pane. Croccante, gustoso, facile da preparare, gluten free e più salutare di un classico panino, soprattutto se preparato con peperone crudo o leggermente grigliato, in modo tale da conservare le sue numerose proprietà nutraceutiche. Permette di fare il pieno di vitamine A e C, di sali minerali e acqua, di capsaicina e altre sostanze benefiche, aiuta chi vuole dimagrire perché riduce l’apporto di carboidrati e chi segue diete chetogeniche, vegetariane e vegane… sempre che però non si esageri nella farcitura.