Regione, approvato il rendiconto finanziario 2020: "Un risultato importante"

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il rendiconto per l’esercizio finanziario 2020. Il totale delle entrate accertate nel documento ammonta a 14,282 miliardi di euro, di cui 12,561 miliardi sono state riscossi e versati. Le spese impegnate sono 14,102 miliardi di euro, di cui 11,879 miliardi sono stati pagati.

Il relatore di maggioranza Federico Perugini (Lega) ha ripercorso gli elementi che compongono il rendiconto, ricordando la parifica della Corte dei Conti del 28 luglio, “accompagnata da valutazioni positive che rappresentano un risultato importante perché riconoscono l’equilibrio dei conti raggiunto con un grande impegno, in particolare considerando la grave situazione che stiamo vivendo a causa di una pandemia che ha messo a dura prova il bilancio”.

Positiva anche la valutazione di Carlo Riva Vercellotti (Fdi): “Stiamo continuando nel solco degli ultimi dieci anni una politica faticosissima di risanamento dei conti che durerà anche nelle prossime legislature. Per questo è necessario lavorare sui tavoli nazionali per recuperare più risorse possibili, evitare sprechi nella spesa ed essere prudenti nelle scelte, perché in penuria di risorse è difficile recuperare gli errori”.