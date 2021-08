Bellezza e benessere per un’idea regalo perfetta in ogni occasione

L’universo della bellezza offre idee regalo in ogni occasione ed è motivo d’ispirazione per un piccolo o grande pensiero.

I regali beauty ci consentono di donare tante coccole cosmetiche, prodotti di tendenza, fragranze floreali, un ciclo di trattamenti da offrire a un’amica a un famigliare o alla compagna, un cofanetto da elargire ad una collega di lavoro.

In ogni caso a facilitare il compito nella scelta del cadeau può essere l’avere un’idea più precisa dei gusti del ricevente, se lo si conosce bene. In caso contrario, se non si dispone di molte informazioni, ci si può affidare ad un esperto di settore qual è Thaler, il negozio online che seleziona per noi una moltitudine di prodotti dei marchi top internazionali. Una gamma esclusiva di fragranze per donne e uomini, rari effluvi di nicchia, ed un mare di soluzioni per comporre la skincare quotidiana o realizzare un make-up personalizzato.

Impossibile non approfittare delle offerte speciali, da scoprire nell’area dedicata.

Accendiamo i riflettori sul make up

Fra i regali che una donna è sicuramente in grado di apprezzare troviamo gli articoli dedicati al make up. Gradite le soluzioni sostenibili, naturali e bio, assolutamente prive di sostanze dannose per la salute, realizzate con ingredienti certificati dall'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Una ricca gamma di proposte che comprende cipria, correttori, fard, fondotinta, primer e base per il trucco, terre in polvere o in crema e ancora lucidalabbra, rossetti, mascara e ombretti. Interessanti anche gli oggetti a supporto del trucco come un utile specchio cromato bifacciale.

Passione profumo

La passione per il profumo può spingere a donare una fragranza, consentendo a chi la riceve di immergersi con tutti i sensi in un mondo affascinante e seducente. L’esperienza olfattiva coinvolge in egual misura uomini e donne, quindi il regalo si rivela adeguato al femminile così come al maschile. Nella scelta del profumo è bene cercare di intuire i gusti di chi lo riceverà, poi non resta che valutare le novità di tendenza, le soluzioni di nicchia, oppure optare per un diffusore d’ambiente per profumare la casa.

Viso e corpo: soluzioni per il giorno e la notte

Pulizia e trattamento sono i due cardini fondamentali di una bellezza a tutto tondo, da dedicare a viso e corpo. Quale miglior regalo se non un prodotto incentrato sulla beauty routine.

Potrete stupire con una crema anti-aging, un kit di trattamenti per risvegliare il potenziale della pelle, e poi ancora una soluzione per detergere e purificare l’epidermide a scelta fra latte detergente, lozioni equilibranti o addolcenti, mousse-crema ultra-sensoriale, gel detergente, scrub esfolianti, acqua micellare, estratti naturali privi di sostanza alcoliche.

Se intende regalare una sensazione benessere da riservare al corpo, non possono mancare gel doccia alla fragranza di fico, oli da bagno, creme dalle formule emollienti e rigeneranti, prodotti per la protezione solare, soluzioni per le mani e i piedi.

Per la cura dei più piccoli

Impossibile dimenticare una coccola baby, dedicata ai più piccoli a partire dai primi mesi di vita. Ai bimbi è riservata una linea di cosmetici assolutamente priva di sostanze chimiche e parabeni. Possibile scegliere fra shampoo, crema o l'olio per accarezzare la pelle sensibile dei bimbi, soluzioni perfette anche per gli adulti più esigenti.

Il mondo della bellezza al maschile

Se a ricevere un regalo beauty è un uomo non mancano le soluzioni a scelta frai prodotti dedicati al trattamento per il corpo e il viso prima e dopo la rasatura.