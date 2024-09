Beccato con 200 grammi di hashish nascosti in un bidone dell'immondizia: arrestato

Lo hanno sopreso nel pomeriggio in corso Regina Margherita, all’altezza di Porta Palazzo: gli agenti hanno notato un piccolo gruppo di stranieri fermi sulla strada, quasi in attesa di qualcuno. Un uomo, in particolare, effettua continui spostamenti tra alcuni bidoni della spazzatura e lo spartitraffico che delimita il viale dal controviale. Ogni volta preleva una busta bianca di cui mostra il contenuto a diversi connazionali, per poi riporla con cura all’interno del bidone.