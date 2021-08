Juventus e non solo: c'è tanta Torino nella Champions league targata Amazon Prime Video

Tennis, calcio, ma adesso anche la Champions league: in Germania, ma pure in Italia. La novità, per i tifosi della Juventus e in generale per gli amanti del calcio e delle società che parteciperanno a quella che una volta si chiamava Coppa dei Campioni, si chiama Amazon. E in particolare "Prime video", che rappresenta un'ulteriore evoluzione per il colosso dell'e-commerce che adesso si apre anche a servizi sempre più ampi.



Responsabile del servizio nel suo insieme, Marco Foroni, volto e voce nota agli appassionati del calcio nazionale. "Le partite del mercoledì saranno incluse nell'abbonamento di Prime video - spiega - insieme agli altri servizi di video, musica, consegne e altro ancora. Inter, Milan, Atalanta e Juventus, come recita la classifica. Con i clienti al centro dell'attenzione dell'azienda".



Trasmissione con i crismi più avanzati della tecnologia, ma anche nomi di primissimo piano. A cominciare da Sandro Piccinini, con un grande passato in Mediaset e a tre anni dalla sua ultima telecronaca. A commentare, anche Massimo Ambrosini e un altro volto come Marco Cattaneo, che condurrà il servizio degli highlights. Ma anche Giulia Mizzoni e Alessia Tarquinio. A conferma di un forte "travaso" tra le emittenti tradizionali che fin qui hanno ospitato la Champions e il nuovo attore che ha fatto irruzione sul palcoscenico.



Tra gli altri protagonisti che faranno parte della "squadra" Amazon per l'anno sportivo che verrà ci sono anche Julio Cesar, l'ex Toro e Juve Federico Balzaretti, il torinesissimo Claudio Marchisio, Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Luca Toni, anche lui con un passato in bianconero.



Proprio la Vecchia Signora ha preso il treno europeo più prestigioso all'ultima fermata. "La Juve deve trovare una certa identità e anche per questo si spiega il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina - dice Marchisio -. Come è già accaduto con Marcello Lippi. La rosa resta molto competitiva e di sicuro proverà a giocare una grande Champions: la musica iniziale dà sempre una carica speciale. Speriamo che si prolunghi l'onda legata a Europei, Berrettini a Wimbledon e Olimpiadi. Sarà però un anno che arriva in un momento particolare, con tanti eventi ravvicinati. Non sarà per niente semplice per nessuna delle italiane in gioco".