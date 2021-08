Bardonecchia, arriva l'App ”APPyBARDO” on tutte le informazioni sul paese

L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con l’intento di istituire un nuovo e snello canale di comunicazione tra gli amministratori pubblici, i residenti, i villeggianti, gli escursionisti e i turisti italiani e stranieri, abituali o occasionali frequentatori della Conca, ha curato la realizzazione di “APPyBARDO”, un’applicazione attiva da oggi, scaricabile gratuitamente da Apple Store e da Play Store.

Uno strumento comunicativo che permette di “navigare” tra le notizie ufficiali redatte dagli amministratori comunali, prendere visione delle informazioni, consultare il calendario di tutti gli eventi organizzati sul territorio comunale dalle varie associazioni, enti, società, patrocinati dall’Amministrazione Comunale, scoprire strutture e luoghi di interesse pubblico.

Attraverso l’applicazione a breve saranno altresì resi più accessibili e di rapida fruizione una serie di servizi online, quali i servizi per il cittadino, i servizi per le imprese, lo sportello prenotazioni e una biglietteria online per gli eventi ed iniziative, delle mappe interattive e del trasporto pubblico.

Grazie a questo canale informativo sono inoltre utilizzabili nuove forme di comunicazione, gli utenti possono ricevere, in tempo reale e in base alla propria posizione geografica, delle notifiche e degli avvisi importanti.