Fiamme in via Caboto: una donna fugge aiutata da un vicino, un uomo viene salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Caboto

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti intorno alle 15 in via Caboto per l'incendio di un alloggio.



Le fiamme si sono sviluppate al piano terra di una palazzina: sul posto due squadre, un'autoscala e il carro autoprotettori.



Un donna ferita dalle ustioni è riuscita ad uscire aiutata da un vicino mentre un uomo all'interno è stato soccorso dai vigili, anch'egli ustionato e affidato alle cure del soccorso sanitario.