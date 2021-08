Perdono la via mentre scalano il Monviso: il meteo complica l'intervento del Soccorso Alpino

Ci sono volute alcune ore prima che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese riuscissero a raggiungere - lungo i pendii del Monviso - una cordata di alpinisti che ha chiesto aiuto perché bloccata, dopo aver perso la via di salita, lungo la crest Est della montagna.



Si trovavano all'incirca all'altezza dei Torrioni di Saint Robert e la chiamata è stata lanciata intorno alle 12.30: a rallentare la macchina dei soccorsi, in particolare, sono le condizioni meteo in zona. L'elicottero è riuscito a trasportare una squadra a valle del Bivacco Andreotti. I tecnici sono invece saliti lungo la via normale, hanno attraversato lungo il cosiddetto Passaggio della Lepre che consente di raggiungere più rapidamente la cresta est e sono poi scesi verso gli alpinisti in difficoltà. Nel frattempo un'altra squadra si è portata a piedi alla base della cresta in caso sia necessario portare ulteriore supporto.