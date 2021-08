Rogo a San Salvario, vigili del fuoco in azione alle 5 di mattina in via Giacosa

L'intervento dei vigili del fuoco in via Giacosa

Allarme e paura alle prime luci dell'alba in via Giacosa, a Torino. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire poco prima delle 5 per l'incendio di un alloggio a San Salvario.



Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sviluppate al terzo piano di una palazzina: sul posto sono arrivate due autoscale e il carro autoprotettori. Sono tre le persone intossicate dal fumo sono alle cure del soccorso sanitario.