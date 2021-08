Laurea in Psicologia: aperte le iscrizioni dell’Università IUSTO

L’Istituto Universitario Salesiano di Torino - IUSTO apre le iscrizioni per l’anno accademico 2021/2022 per il percorso di laurea in Scienze dell’Educazione.

IUSTO offre un corso di laurea triennale in psicologia e ben quattro indirizzi di laurea magistrale; un’opportunità interessante per ragazzi e adulti che vogliono studiare psicologia a Torino.

Per garantire una qualità della didattica alta, un rapporto diretto studente-docente, una vasta proposta di attività laboratoriali e tirocini, e una crescita professionale e personale; i posti sono limitati, per la laurea triennale: 80 per la frequenza settimanale e 80 per la frequenza week-end dedicata a chi già lavora. Le lauree magistrali, rivolte a laureati e laureandi in Psicologia hanno: 70 posti per Psicologia clinica e di comunità; 65 per Psicologia dello sviluppo e dell’educazione; 65 per Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della comunicazione e 65 posti per il nuovissimo indirizzo in Psicologia applicata all’innovazione digitale.

IUSTO, Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, è aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana; eroga corsi di laurea triennale in Psicologia e in Scienze dell’educazione; corsi di laurea magistrale in Psicologia, corsi di perfezionamento e master. Nell’occuparsi degli ambiti di frontiera della psicologia e dell’educazione (dal neuromanagement all’innovazione digitale), le attività formative e di ricerca di IUSTO valorizzano, accanto a quella professionale, la dimensione etica e sociale.

LAUREA TRIENNALE IN PSICOLOGIA

Per saperne di più sulle lauree triennali in psicologia iscriviti e partecipa al prossimo Open day: venerdì 11 settembre ore 11.00

Info e registrazioni sul sito ufficiale  OPEN DAY UNIVERSITA’ IUSTO

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA

Per saperne di più sulle lauree magistrali in psicologia iscriviti e partecipa al prossimo Open day: venerdì 3 settembre ore 14.30