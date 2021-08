RePoPP non si ferma: anche ad agosto il cibo recuperato viene distribuito nei mercati torinesi

Proseguono nel mese di agosto le attività nei mercati delle Sentinelle Salvacibo per RePoPP, progetto sostenuto da Città di Torino, Amiat Gruppo Iren, Novamont e Eco dalle Città, con il duplice obiettivo di sostenere le persone in difficoltà in un periodo dell'anno in cui le attività di assistenza si riducono drasticamente, e di continuare nell'azione di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari nei mercati cittadini.