Minaccia il capotreno perché senza biglietto: denunciato

BILANCIO SETTIMANALE DELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA DI STATO

NELLE STAZIONI E SUI TRENI IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Dieci indagati, 3.618 persone controllate, di cui 678 con precedenti. Oltre 200 pattuglie Quaranta i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 78 convogli controllati. Sono i numeri dei controlli della polizia sui treni e nelle stazioni nella settimana dal 2 all’8 Agosto.

Tra gli interventi spicca, a Torino Porta Nuova, la denuncia a carico di un senegalese che su un treno della linea Torino-Savona ha minacciato il capotreno al momento del controllo dei biglietti. Successivamente alle indagini della Polfer, il soggetto è stato identificato e denunciato per resistenza.

Sempre a Porta Nuova un quarantaseienne italiano è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio. Durante i controlli quotidiani nelle aree ferroviarie, gli operatori sono stati attirati da un uomo che, posizionato sulla banchina del primo binario, urlava, agitandosi. Giunto poco dopo personale medico, ha constatato lo stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo di sostanze stupefacenti. Il controllo esteso allo zaino in possesso dell’uomo ha permesso di rinvenire un coltello della lunghezza complessiva di 22,5 cm con lama di 11,5 cm.

Un trentunenne gambiano è stato denunciato per possesso di oggetto atto ad offendere, in particolare all’atto del controllo è stato trovato in possesso di un coccio di vetro di bottiglia che brandiva con fare nervoso. Dopo essere stato controllato, è stato denunciato e l’oggetto sequestrato.

Nella stazione di Torino Stura è stato infine denunciato un trentenne italiano per danneggiamento. Gli agenti della Sottosezione Polfer di Torino Porta Susa sono intervenuti presso la stazione impresenziata di Stura rintracciando l’uomo, che, per recuperare un oggetto di sua proprietà caduto nell’intercapedine del vano ascensore, ha danneggiato con un tubo di ferro la porta ed un vetro dell’ascensore stesso.