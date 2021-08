Ubriaco senza patente effettua testacoda con un'auto proprio davanti alla pattuglia della polizia: denunciato

Non si è reso conto di avere a qualche decina di metri un'auto della Polizia con a bordo personale che da lì a poco avrebbe iniziato un servizio di controllo straordinario del territorio. E così il giovane, un venticinquenne albanese con numerosi pregiudizi di polizia, ha effettuato diversi testacoda e gimcane con la sua auto nel parcheggio del Parco Dora, situato all’intersezione stradale tra corso Svizzera e via Borgaro. Il personale del Commissariato San Donato ha immediatamente posto fine alle manovre del giovane, chiedendogli di esibire la patente. Peccato però che lo stesso ne fosse sprovvisto, in quanto mai conseguita. Inoltre, era evidente che lo stesso versasse in stato di ubriachezza, confermato dagli accertamenti svolti con etilometro.

Pertanto, gli operatori provvedevano al fermo e al sequestro amministrativo del veicolo ed a sanzionare l’uomo per guida senza patente ed in stato di ebbrezza. Infine, in considerazione dell’atteggiamento particolarmente aggressivo e molesto mantenuto dal venticinquenne durante tutto l’arco del controllo, sfociato anche in frasi oltraggiose nei confronti dei poliziotti intervenuti, l’uomo è anche stato denunciato per ubriachezza molesta, oltraggio a pubblico ufficiale e per resistenza.