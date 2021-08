Vandalizzate nella notte le auto parcheggiate in via San Domenico

Brutta sorpresa questa mattina per chi ieri sera aveva parcheggiato la sua auto in via San Domenico, nel cuore del quadrilatero romano.

Nella notte, infatti, qualcuno si è divertito a vandalizzare le auto in sosta, staccando o danneggiando visibilmente gli specchietti retrovisori, lato marciapiede, di tutti i veicoli parcheggiati, nessuno escluso.

La speranza è di trovare qualche telecamera a circuito chiuso che abbia registrato il momento dell'atto vandalico per capire se si può risalire agli autori o all'autore della "bravata".