Sfidare la legge di gravità

La nuova tendenza della Medicina Estetica oggi, in fatto di forme, è l'aumento del lato B.

Tutto questo vuol dire che tra noi donne e nell'immaginario degli uomini oggi impera la nuova tendenza del sedere alla brasiliana: non devono essere solo tonici ma anche pieni e il modello a cui ispirarsi è proprio quello delle ballerine brasiliane.

Tralasciando le soluzioni in campo chirurgico come il lifting del gluteo, non sempre facile da affrontare per le cicatrici, la Medicina Estetica ci viene in soccorso in modo “vittorioso” offrendoci glutei tondeggianti, attraverso l'uso di acido ialuronico e di mani esperte che abbiano esperienza e sapienza per realizzare glutei scolpiti al TOP ed essere pronte a dei “belfie”, cioè farsi ritrarre di spalle per mostrare la bellezza dei nostri glutei.

Il Dott. Massimiliano Giuliano, Medico Estetico con studi medici a Torino e Milano, è diventato uno degli specialisti di riferimento con la cosiddetta “Buttlift”.

Dott. Giuliano quali sono le sue soluzioni per i nostri sogni del lato B?

G: “ Il rimodellamento prevede un'attenta analisi della struttura fisica della paziente attraverso fotografie, analisi del suo stile di vita ed età.

Da questi parametri partiamo per stabilire un percorso, che nell'arco di una serie di sedute, permetta di migliorare, come partenza, lo stato del tessuto cutaneo, inteso come rilassamento e riportare ad un buon livello la perdita di collagene ed elastina.

Solo a questo punto possiamo passare ad occuparci in modo favorevole delle infiltrazioni di acido ialuronico macromolecolare per dare tono, volume e sostegno ai glutei”.

Ma questo risultato quanto dura?

G:” Può durare dagli 8 mesi ai 2 anni, e la procedura è ambulatoriale, da eseguirsi in ambiente sterile ed in anestesia locale”

Ci sono delle precauzioni da adottare?

G:” No. Il ritorno alla normale attività è immediato, ci si siede da subito. È richiesto solo un puntino di sutura sugli accessi per evitare che l'acido ialuronico fuoriesca.

Per una settimana, dopo le infiltrazioni di acido ialuronico, no palestra, no piscina e no sauna.

La cosa più bella per le pazienti è che questo tipo di trattamento si può fare anche d'estate, perché la successiva esposizione al sole non comporta disagi.

L'aumento dei glutei e il loro riposizionamento/volume non è solo legato alle donne ma anche agli uomini che spesso si rivolgono a noi.”

