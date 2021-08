A Torino la "Notte della sicurezza": con la Croce Rossa tamponi rapidi gratuiti in notturna

Questa sera, venerdì 13 agosto, dalle 22 alle 3, alla Stazione Porta Nuova (lato via Nizza) la Croce Rossa di Torino lancia la "Notte della Sicurezza", iniziativa unica in Italia, durante la quale, chiunque, senza dover prenotare e gratuitamente, potrà fare il tampone rapido per poter trascorrere un Ferragosto in assoluta serenità. Il risultato viene rilasciato in circa quindici minuti.

L'attività rientra nel progetto “Increasing Covid-19 Mobile Testing Capacities”, che ha come obiettivo quello di rafforzare le capacità dei Paesi Europei di tracciare il Covid-19 attraverso l'incremento del numero di tamponi rapidi effettuati gratuitamente. I costi sono sostenuti dalla Croce Rossa Italiana grazie al finanziamento della Commissione Europea (Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare) che, attraverso un accordo con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha destinato 35,5 milioni di euro alle attività di screening in sette Paesi europei (Austria, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) effettuate dalle rispettive Società Nazionali della Croce Rossa. In Italia l'iniziativa è nata anche grazie al sostegno di Ferrovie dello Stato.

Dal 15 maggio a oggi, dal centro tamponi della stazione Porta Nuova di Torino sono passate oltre 14.000 persone, arrivando anche ad un picco di 350 al giorno.

Un servizio che è stato particolarmente apprezzato dai giovani, considerata la forte adesione degli utenti under 25.