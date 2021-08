Assicurazione auto neopatentati: 5 consigli per risparmiare.

Una delle soddisfazioni migliori per un giovane che si sia impegnato agli esami per la patente è proprio la guida di un'auto, una volta ottenuta l’agognata licenza di guida: un rito di passaggio per alcuni, uno dei pochi rimasti, si potrebbe dire.

Non appena, però, si ottenga la patente di guida iniziano le incognite per i neopatentati tra cui il preventivo assicurazione auto che rappresenterà, parimenti alla stessa consegna della patente, un impegno che lo accompagnerà fedelmente durante la sua attività di conducente.



La figura del neopatentato per legge è complessa perché esso definisce una figura importante per il rinnovo del mercato auto ed assicurativo ma introduce anche un oggettivo problema per la sicurezza stradale, fuori da ogni retorica o pregiudizio.

La legge non ha ignorato questa categoria di guidatore e ne ha, progressivamente, inquadrato limiti e prerogative inserendo il neopatentato in una griglia di dettagli tecnici che ne garantiscono la tutela ma anche le possibilità sul mercato.

Giustamente, l’attenzione per i neopatentati, da parte delle compagnie assicurative, bilancia i due aspetti peculiari della inesperienza misto alla possibile irruenza giovanile da una parte, con i limiti di velocità e meccanici imposti ai veicoli autorizzati , dall’altro lato.

La questione dell’età consta nell’inquadrare il problema ma non esaurisce la materia poiché non è solo il giovane a poter essere definito con quel termine ma anche qualsiasi persona di ogni età che, priva di patente, decida di iniziare il percorso per ottenere la licenza di guida.

In tal modo è possibile che un preventivo assicurazioni auto possa essere definito su standard di maggiore equilibrio e garantire una modulazione di offerte da parte delle compagnie assicurative online che si sono specializzate maggiormente sulla fetta di mercato dei neopatentati.

Andando nello specifico, si può pensare ad una serie di consigli veri e propri per il neopatentato che si stia orientando sulla ricerca di una compagnia assicurativa con cui attivare la sua polizza RC Auto, suggerendo primariamente di rivolgersi a chi opera online nel settore, come nel caso di ConTe.it.



In parte la legge ha provveduto al primo dei consigli necessari, imponendo dei limiti alla guida per la persona che abbia ottenuto la patente di guida B o C da meno di anni 3; infatti i neopatentati possono guidare solamente secondo i seguenti limiti di velocità: in autostrada un massimo di 100 km/h (quindi NON i 130 km/ordinari) e limite di velocità sulle strade extraurbane di 90 km/h (non i 110 km/h).

Al di là di tutto esistono, comunque, dei limiti di cilindrata e potenza in KW per i neopatentati e quindi, va da sé, che il risparmio delle assicurazioni sia ulteriormente possibile sulla base della guida di auto meno performanti e con parametri di rischio più accettabili.

Altro suggerimento, oramai tipico nel quadro delle normative, è quello di verificare la possibilità di usufruire del Decreto Bersani, con cui si può transitare nella classe di merito di un genitore o di un fratello, purché facenti parte del proprio nucleo famigliare.

Differentemente il neopatentato sarebbe assolutamente svantaggiato per via della classe di merito molto più alta e costosa, partendo da posizioni molto alte.

Venendo ad altri consigli viene da porre all’attenzione l’importante garanzia Kasko per poter venire risarciti a 360° circa i possibili danni causati nel corso della guida. Questa garanzia garantisce un bene primario per un guidatore non molto esperto o esposto, per lo stile di vita che conduce, magari anche per ragioni lavorative.

Bilanciando con altri fattori prima esplicati non è peregrino pensare che inserire una polizza Kasko possa essere utile al neopatentato e garantirlo meglio a fronte di un incremento di premio assicurativo non così esorbitante.