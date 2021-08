La Colletta si 'veste a festa' per Ferragosto: quasi terminato lo sfalcio dell'erba

La Colletta si sta 'vestendo a festa' in vista di Ferragosto: sono iniziati in questi giorni, infatti, i lavori di sfalcio dell'erba. Il parco più grande e importante di Torino nord, meta privilegiata per gli amanti dei pic-nic e delle passeggiate nel verde, si appresta ad accogliere nel migliore dei modi chi si appresta a passare in città la festività più importante dell'estate.

I parchi restano una delle mete più gettonate per fare sport, rilassarsi o trovare sollievo da un caldo che, in questi giorni, sta facendo sentire tutta la propria forza. Già lo scorso weekend, al parco della Confluenza (prosecuzione della Colletta verso il quartiere Regio Parco, ndr), decine di persone si sono ritrovate per un barbecue in compagnia, ballare o giocare a calcio.