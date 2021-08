Cento alberi donati alla Città in occasione della Giornata di Indipendenza del Pakistan

La comunità pakistana torinese sarà in festa nella giornata di oggi: il 14 agosto è infatti la data in cui il paese asiatico celebra infatti la sua indipendenza, avvenuta nel 1947.

Per questa occasione l’Associazione Pakistan Piemonte aderisce alla campagna di forestazione urbana promossa dalla Città di Torino, donando 100 alberi che saranno messi a dimora nei prossimi mesi.

L'assessore all’Ambiente Alberto Unia dichiara: “La Città di Torino è vicina alla comunità pakistana in questa giorno di festa e accoglie con calore la donazione di 100 alberi, che andranno ad arricchire il patrimonio arboreo dei nostri parchi”.

Il Presidente dell’Associazione Pakistan Piemonte, Malik Adnan Sher afferma: "Con questo gesto vogliamo ringraziare Torino, la città in cui vive la nostra comunità di circa tremila persone, in una giornata per noi di grande festa. L'attenzione all'ambiente è oggi molto sentita anche in Pakistan, dove è da poco stato attivato un importante piano di riforestazione nazionale per fronteggiare i cambiamenti climatici e l'inquinamento".