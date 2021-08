Escursione con disavventura per un torinese in gita nell'entroterra ligure: perde la strada e devono recuperarlo

Brutta disavventura per un torinese che in questi giorni sti trovava in Liguria. In occasione di un'escursione presso la grotta della Strapatente, nella zona di Boragni (Finale Ligure), l'uomo di 60 anni ha perso la strada.



È così scattata la macchina dei soccorsi e gli uomini di Soccorso Alpino Liguria e dei Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel tardo pomeriggio nelle operazioni di recupero.



Grazie al contatto telefonico con il disperso è stato possibile raggiungerlo e riaccompagnarlo alla propria auto