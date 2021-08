24enne torinese minaccia i clienti di un ristorante di Alassio con un coccio di bottiglia: arrestato

La notte scorsa ad Alassio un 24enne torinese, dopo aver eluso i controlli di un noto locale della costiera, è stato sorpreso dagli addetti e invitato ad uscire, considerato il comportamento provocatorio che aveva assunto anche nei confronti degli altri clienti.

Come risposta, il ragazzo ha iniziato a minacciare ed offendere il responsabile e gli altri dipendenti del locale, brandendo, una volta uscito fuori, una bottiglia rotta per mettere in atto i suoi propositi di ritorsione.

Malgrado il tentativo dei carabinieri della radiomobile di indurlo alla ragione, una volta “ disarmato”, non ha esitato a minacciare pure loro, sferrando calci e pugni anche all’indirizzo del mezzo, danneggiandolo: per lui sono scattate le manette. Stamattina il processo per direttissima a Savona.