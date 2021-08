Intervento delicato portato a termine nella giornata di oggi dagli uomini dei Vigili del Fuoco di Torino.





È stata infatti soccorsa un'escursionista che si era trovata in difficoltà durante una gita in quota. Era infatti rimasta bloccata a quota 2400 metri nella zona della Punta delle Quattro Sorelle, in alta Val di Susa.Per la missione di salvataggio è stato necessario il ricorso all'elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Torino.